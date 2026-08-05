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Gangapar News: गोवध अधिनियम में पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: फूलपुर। गोवध अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत दो महिलाओं समेत पांच व्यक्तियों के विरुद्ध

Gangapar News: गोवध अधिनियम में पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

Gangapar News: गोवध अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत दो महिलाओं समेत पांच व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। फूलपुर कोतवाली अंतर्गत खंसार गांव के माली का पूरा में गोवध की सूचना पर कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई। जिस पर बुधवार को की गई छापेमारी में उक्त गांव की तबस्सुम पत्नी मो.वसीम, परमीन बेगम पत्नी मो.अख्तर, मो.अख्तर पुत्र मो.इस्लाम मौके पर पाए गए जबकि मो.उस्मान निवासी कपसा पहसी, मुस्सू निवासी फूलपुर फरार हो गए। इन सभी के विरुद्ध गोहत्या निवारण व आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।

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