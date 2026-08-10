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Gangapar News: डीएपी की कालाबाजारी पर भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मऊआइमा। किसानों की विभिन्न समस्याओं और क्षेत्र में व्याप्त जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को भारतीय

Gangapar News: डीएपी की कालाबाजारी पर भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन

Gangapar News: किसानों की विभिन्न समस्याओं और क्षेत्र में व्याप्त जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की बैठक विकासखंड मऊआइमा परिसर स्थित बैठक हाल में हुई। मंडल अध्यक्ष प्रयागराज बबलू दूबे की मौजूदगी में आयोजित बैठक के बाद किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित 21 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी मऊआइमा सुभाष चंद्र को सौंपा गया। इसमे भूमि अधिग्रहण को रोकने, यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा छुट्टा और आवारा पशुओं को पशु बाड़ों में पहुंचाने की मांग की गई। इसके अलावा फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र बनाए जाने समेत किसानों और ग्रामीणों से जुड़ी कई अन्य समस्याओं को भी ज्ञापन में उठाया गया।

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किसानों की समस्याएँ

किसान नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को खाद की उपलब्धता, आवारा पशुओं और भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर संगठन द्वारा आगे आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित नेता

इस दौरान गंगापार अध्यक्ष भारत पटेल, अल्पसंख्यक मोर्चा के गंगापार अध्यक्ष खुर्शीद आलम, ब्लॉक अध्यक्ष मऊआइमा संजय कुमार, मंडल सचिव राजेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञान सिंह पटेल, गोविंद बहादुर सिंह, जिला सचिव अभिषेक पांडेय, मिथिलेश कुमार मौर्य, तहसील अध्यक्ष कमलेश पटेल, ज्ञानेंद्र यादव, राममूर्ति यादव, कमलेश यादव, युवा ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को कितने सूत्रीय ज्ञापन सौंपा?
किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
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