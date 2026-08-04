Gangapar News: नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से धान की रोपाई पूरी
Gangapar News: करछना तहसील क्षेत्र में नहरों और माइनरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से किसानों को राहत मिली है। प्रारंभिक बारिश की कमी के बाद भी, सिंचाई विभाग ने समय पर धान की रोपाई सुनिश्चित की है। सभी नहरों का संचालन नियमानुसार हो रहा है, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के सिंचाई कर पा रहे हैं।
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। करछना तहसील क्षेत्र में नहरों और माइनरों में पर्याप्त पानी पहुंचने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। शुरुआती दिनों में कम बारिश के कारण धान की रोपाई प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन सिंचाई विभाग की व्यवस्था से अधिकांश क्षेत्रों में रोपाई समय पर पूरी हो गई है।टोन्स नहर प्रखंड के जेई मनोज पटेल ने बताया कि भुंडा रजबहा और करछना रजबहा से निकली डीहा, अमिलो, खांई, बीरपुर, पुरैनी, पचदेवरा, लखरांवां, बरदहा और अकोढ़ा सहित सभी माइनरों में पर्याप्त पानी प्रवाहित हो रहा है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।
अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार के अनुसार सभी नहरों का संचालन निर्धारित रोस्टर के अनुसार किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र तक समय पर पानी पहुंच सके। वहीं एसडीओ मानसिंह ने बताया कि भुंडा रजबहा में जलस्तर सामान्य है और पूरी सिंचाई व्यवस्था सुचारू बनी हुई है।
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