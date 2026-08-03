Gangapar News: धरने पर बैठे किसान यूनियन के पदाधिकारी
Gangapar News: बिजौरा गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे किसान यूनियन के पदाधिकारी मेजा। मेजा के बिजौरा गांव में नापदान की नाली, चकरोड पर अवैध कब्जा सहित
Gangapar News: मेजा के बिजौरा गांव में नापदान की नाली, चकरोड पर अवैध कब्जा सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी जैसे ही एसडीएम मेजा को हुई उन्होंने नायब तहसीलदार मेजा को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान करने के लिए भेज दिया। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार नंदलाल व चौकी प्रभारी रामनगर अभिनव उपाध्याय के अलावा सिरसा पुलिस चौकी के सिपाही मौके पर पहुंच गए। नायब ने धरने पर बैठे किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष सतीश कुमार से धरना पर बैठने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव की विभिन्न बस्तियों तक जाने वाले रास्ते व नालियों के पानी को कुछ लोगों ने रोक दिया है, जिससे स्थिति नारकीय हो गई है।
नायब तहसीलदार ने तहसील अध्यक्ष सहित अन्य को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर जल्द ही ध्यान देकर निस्तारित कर दिया जाएगा। इस पर तहसील अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि पन्द्रह दिनों में समस्याओं का निस्तारण न किया गया तो वह दोबारा से धरना स्थल पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की होगी।
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