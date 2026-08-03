Gangapar News: धरने पर बैठे किसान यूनियन के पदाधिकारी

Gangapar News: मेजा के बिजौरा गांव में नापदान की नाली, चकरोड पर अवैध कब्जा सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी जैसे ही एसडीएम मेजा को हुई उन्होंने नायब तहसीलदार मेजा को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान करने के लिए भेज दिया। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार नंदलाल व चौकी प्रभारी रामनगर अभिनव उपाध्याय के अलावा सिरसा पुलिस चौकी के सिपाही मौके पर पहुंच गए। नायब ने धरने पर बैठे किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष सतीश कुमार से धरना पर बैठने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव की विभिन्न बस्तियों तक जाने वाले रास्ते व नालियों के पानी को कुछ लोगों ने रोक दिया है, जिससे स्थिति नारकीय हो गई है।