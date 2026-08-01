Gangapar News: बारा में किसानों ने किया सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

Gangapar News: शनिवार को तहसील बारा के सभागार में जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण दिवस में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समाधान दिवस में आए किसानों ने बरसात की कमी के कारण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग किया है। समाधान दिवस में भारतीय किसान यूनियन (भानू) के बैनर तले किसानों ने क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की और एक ज्ञापन सौंपा।किसानों के नारेबाजी के बीच जिलाधिकारी चले गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुबोध सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पीपीजीसीएल बारा के पांड एस को बाउंड्री वाल से कम से कम पांच सौ मी दूर करने, किसानों के खेतों में पानी न छोड़ने, गांव के तालाबों का विकास करने, कंपनी के प्रभावित गांवों के लोगों का फ्री इलाज की ब्यवस्था कराने, संबंधित गांवों के बच्चों को फ्री शिक्षा की ब्यवस्था कराने, प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार देने, गांवों का विकास करने की मांग की गई है।बताया

कि एसडीएम बारा और एसीपी कंपनी के अंदर ही रहते हैं, इससे किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है।गोबरा तरहार निवासी नागेंद्र बहादुर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम से दर्ज पहाड़ की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है।इसकी शिकायत कई बार की गई है किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जगदीशपुर निवासी रजोल निषाद सहित अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि सरकारी नलकूप से केवल निजी कास्तकार अपनी ही शिकायत करते हैं। बरेठिया की रामावती ने शिकायती पत्र दिया कि उनकी भूमिधरी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। टिकरी कला के राम कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि वह खतौनी में अंश निर्धारण के लिए कई बार शिकायती पत्र दिया किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम के बीच में ही जाने से अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली जबकि फरियादी मायूस हो गए।इस अवसर पर एडीएम आपूर्ति विजय कुमार, एसडीएम बारा शिखा संखवार, तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक,नायब तहसीलदार बारा विजय कुमार, डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार यादव, एसीपी बारा वेद व्यास मिश्रा, एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम, बीडीओ जसरा शमा सिंह, अधीक्षक सीएससी जसरा अंकिता पांडेय सहित अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।