Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: गाजे-बाजे के साथ एडीओ सहकारिता को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: सैदाबाद।विकास खंड मुख्यालय पर तैनात सहायक विकास अधिकारी सहकारिता वेद प्रकाश पांडेय के सेवानिवृत होने पर बीते शुक्रवार को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं

Gangapar News: गाजे-बाजे के साथ एडीओ सहकारिता को दी गई विदाई

Gangapar News: ब्लॉक में तैनात सहायक विकास अधिकारी सहकारिता वेद प्रकाश पांडेय के सेवानिवृत होने पर बीते शुक्रवार को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें गाजे-बाजे के साथ विदाई दी। समारोह के दौरान कर्मचारियों ने श्री पांडेय का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। गाजे-बाजे के साथ उन्हें ब्लॉक परिसर से विदा किया गया। वेद प्रकाश पांडेय ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सैदाबाद में उन्हें जो सहयोग और स्नेह मिला, उसे वह हमेशा याद रखेंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख सैदाबाद राजेंद्र सिंह पटेल, बीडीओ बृजेश कुमार गुप्ता, हंडिया बीडीओ अनीश अहमद, विमल प्रकाश पांडेय, हरेन्द्र सिंह आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।