Gangapar News: खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
Gangapar News: करनाईपुर। बहरिया विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बाकराबाद में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया
Gangapar News: बहरिया विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बाकराबाद में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में संकुल के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में दौड़, लंबी कूद, खो-खो समेत अन्य खेलों में खेल भावना, अनुशासन और उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर शिक्षक लाल बहादुर, राम अवतार, सीताराम, रविशंकर, प्रसिद्ध नारायण, अबू हमजा, चंद्र प्रकाश वर्मा, सलाहुद्दीन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलीम, रगबत आरा, मोहम्मद अनीस सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
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