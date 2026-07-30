Gangapar News: रोजगार सेवकों बकाए मानदेय को लेकर लगाई गुहार
Gangapar News: रामनगर। उरुवा ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर
Gangapar News: उरुवा ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। रोजगार सेवक अनीश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को भेजे पत्र में बताया है कि कई रोजगार सेवकों का 8 माह, 10 माह तथा इससे भी अधिक समय का मानदेय बकाया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।
लंबित भुगतान की समस्या
पत्र में कहा गया है कि मात्र 7,788 रुपये के अल्प मानदेय का भी महीनों तक भुगतान न होने से परिवार का भरण-पोषण कठिन हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, ड्रेस, दवा, खेती के लिए बीज और जुताई जैसे जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है। रोजगार सेवकों का कहना है कि वे पहले भी अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। शासन को पत्र भी भेजा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।
भावुक अपील
उनका आरोप है कि मार्च माह में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन धनराशि वापस चली गई। इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है। रोजगार सेवकों ने सौंपे गए ज्ञापन में भावुक अपील करते हुए कहा है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर लंबित मानदेय का भुगतान कराने और समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।
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