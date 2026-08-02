Gangapar News: करंट से झुलसकर युवक की मौत
Gangapar News: घूरपूर थाना क्षेत्र के बलापुर निवासी उमेश पटेल की शनिवार को करंट लगने से मौत हो गई। उन्होंने अपने खेत से लौटते समय विद्युत तार में करंट की चपेट ली। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Gangapar News: घूरपूर थाना क्षेत्र के बलापुर निवासी उमेश पटेल उर्फ कल्लू 30 वर्ष पुत्र बनवारीलाल की शनिवार को करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार सुबह उमेश पटेल खेत से लौटकर अपने कमरे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दीवार से लगी विद्युत तार में अचानक करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय भेज दिया।
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