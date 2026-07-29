Gangapar News: विद्यालय में गिरे पोल को न हटाने पर शिकायत
Gangapar News: विद्यालय परिसर में गिरे पोल को न हटाने पर एबीएसए ने की शिकायत उरुवा, हिन्दुस्तान विकासखंड उरुवा के प्राथमिक विद्यालय केवटाही में कुछ दिन पूर्व विद
Gangapar News: विकास खंड उरुवा के प्राथमिक विद्यालय केवटाही में कुछ दिन पूर्व विद्यालय परिसर में विद्युत पोल गिर गया था, जिसकी शिकायत संबंधित पावर हाउस औता में की गई थी, लेकिन आज तक बिजली विभाग द्वारा गिरे हुए विद्युत पोल को व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी वरुण कुमार मिश्र ने बताया कि एक माह पूर्व आंधी बारिश के कारण विद्यालय से सटा एक विद्युत पोल विद्यालय परिसर में गिर गया था। जिसकी शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा की गई थी। बताया कि विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते बच्चों को पीने के पानी, एमडीएम के संचालन सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।