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Gangapar News: बैंक में शराबी का हंगामा, मची अफरातफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: बहरिया, हिन्दुस्तान संवाद । एक बैंक में तब अफरा तफरी मच गया ज़ब एक शराबी हंगामा करने लगा । कुछ देर तक बैंक में काम ठप हो गया परेशान होकर बैंक मैने

Gangapar News: बैंक में शराबी का हंगामा, मची अफरातफरी

Gangapar News: एक बैंक में तब अफरातफरी मच गई ज़ब एक शराबी हंगामा करने लगा। कुछ देर तक बैंक में काम ठप हो गया। परेशान होकर बैंक मैनेजर ने पुलिस को घटना की सूचना दी तो शराबी बैंक से भाग निकला। सोमवार दोपहर को करनाईपुर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक शराबी नशे में पहुंचा और लोगों से अभद्रता करने लगा। बैंक मैनेजर आनंद कुमार ने उसे रोका तो शराबी भड़क उठा। हंगामा से कुछ देर तक बैंक में अफरातफरी का माहौल हो गया। मौजूद लोग डर कर बैंक के बाहर चले गए। माहौल खराब होता देख मैनेजर ने बहरिया पुलिस को घटना की सूचना दिया तो शराबी बैंक से भाग निकला।

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