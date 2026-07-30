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Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में पहुंची यूरिया, डीएपी का रहा अभाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मांडा । मांडा की कुछ समितियों में यूरिया का वितरण किया गया । साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभ

मांडा की कुछ समितियों में पहुंची यूरिया, डीएपी का रहा अभाव
मांडा की कुछ समितियों में पहुंची यूरिया, डीएपी का रहा अभाव

Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में यूरिया का वितरण किया गया। साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभाव को लेकर निराशा रही, लेकिन वे डीएपी के अभाव में यूरिया खाद लेकर होकर वापस लौटे। मांडा विकास खंड क्षेत्र में मांडा खास, कोसड़ाकला, महुआरीकला, बरहा कला, महेवा कला, चकडीहा, हाटा और मझिगवां कुल आठ साधन सहकारी समितियां हैं। हाटा, मझिगवां, कोसड़ा कला आदि समितियों में यूरिया खाद का वितरण किया गया। बरहा कला गांव की साधन सहकारी समिति बरहा कला से आठ किमी दूर दिघिया में संचालित होती है। मामले में एडीओ कोआपरेटिव अशोक कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि समितियों में दो एक दिन में डीएपी भी उपलब्ध हो जाएगी।

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बताया कि संबंधित सचिवों ने मंगलवार को ही चेक जमा कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि दस दिन सर्वर खराब होने के कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर मांडा की सभी समितियां सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को ज्यादातर समितियों में गुरुवार को यूरिया का वितरण किया गया।

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