Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में पहुंची यूरिया, डीएपी का रहा अभाव
Gangapar News: मांडा । मांडा की कुछ समितियों में यूरिया का वितरण किया गया । साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभ
Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में यूरिया का वितरण किया गया। साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभाव को लेकर निराशा रही, लेकिन वे डीएपी के अभाव में यूरिया खाद लेकर होकर वापस लौटे। मांडा विकास खंड क्षेत्र में मांडा खास, कोसड़ाकला, महुआरीकला, बरहा कला, महेवा कला, चकडीहा, हाटा और मझिगवां कुल आठ साधन सहकारी समितियां हैं। हाटा, मझिगवां, कोसड़ा कला आदि समितियों में यूरिया खाद का वितरण किया गया। बरहा कला गांव की साधन सहकारी समिति बरहा कला से आठ किमी दूर दिघिया में संचालित होती है। मामले में एडीओ कोआपरेटिव अशोक कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि समितियों में दो एक दिन में डीएपी भी उपलब्ध हो जाएगी।
बताया कि संबंधित सचिवों ने मंगलवार को ही चेक जमा कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि दस दिन सर्वर खराब होने के कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर मांडा की सभी समितियां सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को ज्यादातर समितियों में गुरुवार को यूरिया का वितरण किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।