Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में पहुंची यूरिया, डीएपी का रहा अभाव

Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में यूरिया का वितरण किया गया। साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभाव को लेकर निराशा रही, लेकिन वे डीएपी के अभाव में यूरिया खाद लेकर होकर वापस लौटे। मांडा विकास खंड क्षेत्र में मांडा खास, कोसड़ाकला, महुआरीकला, बरहा कला, महेवा कला, चकडीहा, हाटा और मझिगवां कुल आठ साधन सहकारी समितियां हैं। हाटा, मझिगवां, कोसड़ा कला आदि समितियों में यूरिया खाद का वितरण किया गया। बरहा कला गांव की साधन सहकारी समिति बरहा कला से आठ किमी दूर दिघिया में संचालित होती है। मामले में एडीओ कोआपरेटिव अशोक कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि समितियों में दो एक दिन में डीएपी भी उपलब्ध हो जाएगी।