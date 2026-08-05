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Gangapar News: बरसात के बाद भी रही किसानों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मांडा । मांडा की कुछ समितियों में यूरिया व डीएपी का वितरण किया गया । साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डी

बरसात के बाद भी रही किसानों की भीड़
बरसात के बाद भी रही किसानों की भीड़

Gangapar News: मांडा की कुछ समितियों में यूरिया व डीएपी का वितरण किया गया। साधन सहकारी समितियों पर खाद के लिए सुबह से ही पहुंचे किसानों में हालांकि डीएपी के अभाव को लेकर निराशा रही, लेकिन वे डीएपी के अभाव में यूरिया खाद लेकर ही वापस लौटे। मांडा विकास खंड क्षेत्र में मांडा खास, कोसड़ाकला, महुआरीकला, बरहा कला, महेवा कला, चकडीहा , हाटा और मझिगवां कुल आठ साधन सहकारी समितियां हैं।मांडाखास मझिगवां, कोसड़ा कला आदि समितियों में यूरिया खाद का वितरण किया गया। हाटा साधन सहकारी समिति में नौ टन डीएपी आयी थी, जिसमें चार टन डीएपी का बुधवार को वितरण किया गया।

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इस समिति पर ज्यादातर किसान यूरिया मांग रहे थे, लेकिन हाटा में यूरिया का अभाव बना हुआ है‌। बरहा कला गांव की साधन सहकारी समिति बरहा कला से आठ किमी दूर दिघिया में संचालित होती है। मामले में एडीओ कोआपरेटिव अशोक कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि समितियों में दो एक दिन में डीएपी और यूरिया दोनों खाद सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। सुबह सात बजे से सायं छह बजे तक समितियों को खोलने का निर्देश है, लेकिन बरसात के चलते कुछ व्यवधान आ रहा है।

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