Gangapar News: पूर्व प्रधान पर गाली-गलौज व धमकी देने का आरोप
Gangapar News: सैदाबाद। उतरांव थाना क्षेत्र के समोधीपुर पौड़न गांव में सड़क पर राबिश डलवाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गांव निवासी शौकत अली ने पूर्व ग्राम
Gangapar News: उतरांव थाना क्षेत्र के समोधीपुर पौड़न गांव में सड़क पर राबिश डलवाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गांव निवासी शौकत अली ने पूर्व ग्राम प्रधान पर गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित शौकत अली के अनुसार, उनके घर के सामने स्थित सड़क पर लंबे समय से जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई थी। सड़क पर पानी जमा रहने के कारण ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
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