Gangapar News: मकान पर कब्जे को लेकर मारपीट, ग्राम प्रधान समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Gangapar News: मऊआइमा, हिन्दुस्तान संवाद। पट्टे की जमीन पर बने मकान पर कब्जे के प्रयास को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि लाठी-डंडे और फावड़े से लैस लोगों ने मकान पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट में दो सगे भाई घायल हो गए। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मऊआइमा के अली वृसिंहपुर निवासी शिवमूरत पटेल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मां को नसबंदी के बाद जमीन पट्टे पर मिली थी। इसी जमीन पर मकान बनाकर वह परिवार के साथ रह रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोग मकान पर कब्जा करने की नीयत से लाठी-डंडे, फावड़े और बंदूक लेकर पहुंचे। आरोपियों ने गालीगलौज करते हुए परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी।

हमले की घटना

शिवमूरत का आरोप है कि मकान पर कब्जे का विरोध करने पर आरोपियों ने उनके भाइयों शिवबरन और शंकर लाल पर हमला कर दिया। फावड़े से सिर पर वार किए जाने से दोनों घायल होकर बेहोश हो गए। आरोपी बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी मऊआइमा में भर्ती कराया। शिवमूरत पटेल की तहरीर पर पुलिस ने धरौता बोडीपुर निवासी अशोक कुमार, रामराज और मुन्ना, बसदेया निवासी पन्नालाल पटेल, अजय कुमार, पवन कुमार और शंकर लाल तथा अलीवृसिंहपुर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार पटेल, लखरहिया देवी, नरेश पटेल और दिनेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा पांच अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ग्राम प्रधान अनिल कुमार पटेल का कहना है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें फंसाया गया है। मऊआइमा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम मूर्ति यादव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।