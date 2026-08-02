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Gangapar News: पुरानी रंजिश में मारपीट, तीन आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी राकेश यादव ने पुरानी रंजिश के कारण मोहित यादव, लकी यादव और गांधी यादव के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। शनिवार रात को मारपीट के दौरान राकेश यादव घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Gangapar News: पुरानी रंजिश में मारपीट, तीन आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी राकेश यादव उर्फ शनि पुत्र होरीलाल यादव ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार, शनिवार रात करीब नौ बजे कालू का पूरा के समीप मोहित यादव, लकी यादव और गांधी यादव ने उसके साथ मारपीट की। घटना में राकेश यादव घायल हो गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को भी गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। पुलिस ने घायल राकेश यादव की तहरीर के आधार पर मोहित यादव, लकी यादव व गांधी यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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