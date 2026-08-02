Gangapar News: पुरानी रंजिश में मारपीट, तीन आरोपितों पर मुकदमा दर्ज
Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी राकेश यादव ने पुरानी रंजिश के कारण मोहित यादव, लकी यादव और गांधी यादव के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। शनिवार रात को मारपीट के दौरान राकेश यादव घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के बसही गांव निवासी राकेश यादव उर्फ शनि पुत्र होरीलाल यादव ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार, शनिवार रात करीब नौ बजे कालू का पूरा के समीप मोहित यादव, लकी यादव और गांधी यादव ने उसके साथ मारपीट की। घटना में राकेश यादव घायल हो गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को भी गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। पुलिस ने घायल राकेश यादव की तहरीर के आधार पर मोहित यादव, लकी यादव व गांधी यादव के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।