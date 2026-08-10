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Gangapar News: कृमि दिवस पर छात्रों को किया जागरूक, दी गई दवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: दिघिया । कृमि दिवस पर राजकीय विद्यालय दिघिया में छात्रों को सीएचसी कर्मियों द्वारा दवा दी गई और अध्यापकों ने छात्रों को जागरूक किया। सोमवार को

कृमि दिवस पर छात्रों को किया जागरूक, दी गई दवा
कृमि दिवस पर छात्रों को किया जागरूक, दी गई दवा

Gangapar News: कृमि दिवस पर राजकीय विद्यालय दिघिया में छात्रों को सीएचसी कर्मियों द्वारा दवा दी गई और अध्यापकों ने छात्रों को जागरूक किया। सोमवार को राजकीय विद्यालय दिघिया में सभी छात्रों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। विद्यालय में प्रधानाचार्य नीलम चतुर्वेदी , नीतू पांडेय, एकता राय, मौसम मिश्रा आदि इस दौरान उपस्थित रहे। विद्यालय में रिक्त चल रहे पर्यटन और आतिथ्य विषय हेतु दो अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इन दो विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति होने से छात्रों को पर्यटन और आतिथ्य विषय की भी समुचित शिक्षा मिलने में सहूलियत होगी।

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