Gangapar News: सावन में इंद्रेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ती है शिव भक्तों की भीड़
Gangapar News: सैदाबाद। विकासखंड के गनेशीपुर गांव में गंगा तट के कछार क्षेत्र में स्थित प्राचीन इंद्रेश्वरनाथ शिव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि देव
Gangapar News: विकासखंड के गनेशीपुर गांव में गंगा तट के कछार क्षेत्र में स्थित इंद्रेश्वरनाथ शिव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस पवित्र शिवलिंग का नाम इंद्रेश्वरनाथ पड़ा। वर्षों पुराना यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां वर्षभर दर्शन-पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन माह में यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में विशेष रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार, नाग पंचमी तथा महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने पहुंचते हैं। इन पर्वों पर यहां भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी श्रद्धालु शामिल होते हैं।
प्राचीन शिवलिंग की खोज
मंदिर के पुजारी विजय गिरि ने बताया कि प्राचीन काल में समय के साथ यह शिवलिंग मिट्टी में दब गया था। वर्षों बाद दुलापुर गांव के तत्कालीन जमींदार सत्यनारायण सिंह किसी कार्य से प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में उनका घोड़ा एक स्थान पर पहुंचकर अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जमींदार जब घोड़े से उतरकर वहां पहुंचे तो उन्हें मिट्टी में दबा हुआ शिवलिंग दिखाई दिया।उन्होंने शिवलिंग को निकालकर अपने निवास के समीप मंदिर में स्थापित कराने का प्रयास किया। काफी खुदाई कराने के बावजूद शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए जमींदार ने उसी स्थान पर भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की नियमित पूजा-अर्चना और रखरखाव की व्यवस्था के लिए उन्होंने 51 बीघा भूमि महंत प्रताप गिरि गोसाईं के नाम दान कर दी, जिससे मंदिर की परंपराएं निरंतर चलती रहीं।
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