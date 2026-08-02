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Gangapar News: दुबेपुर की अभ्युदय टीम ने कराया धार्मिक आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सावन मास में क्षेत्र के शिव मंदिरों में भक्ति का माहौल है। शिव भक्त जलाभिषेक के लिए बाबाजी के दरबार पहुंच रहे हैं। दुबेपुर गांव की अभ्युदय टीम ने रामचरित मानस पारायण का आयोजन किया, जिसमें युवा टोली ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कई वर्षों से ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है।

Gangapar News: दुबेपुर की अभ्युदय टीम ने कराया धार्मिक आयोजन

Gangapar News: सावन मास में क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्ति की बयार चल रही है। शिव भक्त जहां कांवर लेकर बाबा के दरबार में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ भक्तों द्वारा रामचरित मानस, भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दुबेपुर गांव की अभ्युदय टीम की ओर से रामचरित मानस पारायण का आयोजन रखा गया। जिसमें गांव की युवा टोली ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल रहे विष्णुकान्त दुबे ने बताया कि सावन मास में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अभ्युदय टीम रातभर जागरण कर हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम का संचालन करती है।

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