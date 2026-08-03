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Gangapar News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में हुआ अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मांडा। सावन के पहले सोमवार पर मांडा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में लोगों ने रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर सुबह से देर शाम तक शिवालयों में हर हर महा

Gangapar News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में हुआ अभिषेक

Gangapar News: सावन के पहले सोमवार पर मांडा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में लोगों ने रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर सुबह से देर शाम तक शिवालयों में हर हर महादेव के ध्वनि गूंजते रहे। मांडा क्षेत्र के प्राचीन बूढ़े नाथ मंदिर मांडा खास आंवलादह, कोसड़ाकला स्थित देवकु़डनाथ मंदिर, मांडा खास स्थित रानी का तालाब शिवालय, बादपुर स्थित बूढ़े नाथ मंदिर में तमाम भक्तों ने पूजन अर्चन और अभिषेक किया। इस अवसर पर तमाम भक्तों ने स्थानीय डेंगुरपुर, बादपुर, बामपुर, महेवा कला आदि गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में गंगाजल से अभिषेक भी किया। पहले सोमवार पर भक्तों ने गाय के दूध और चावल भी महादेव को अर्पित कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की।

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