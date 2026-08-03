Gangapar News: हर-हर बम-बम के जयघोष से गूंजे शिवालय
Gangapar News: गंगाजल से हुआ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन से दिनभर भक्तिमय रहा क्षेत्र कौड़िहार। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर क्षेत्र के प्राचीन एवं नवनिर्
Gangapar News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर क्षेत्र के प्राचीन एवं नवनिर्मित शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही महिला, पुरुष, युवा और बच्चों की लंबी कतारें भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़ पड़ीं। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पवित्र गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया। कई शिवालयों में विद्वान आचार्यों के मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन-अर्चन कराया। भगवान शिव का बिल्वपत्र, धतूरा, आक, भांग, पुष्प, फल एवं अन्य पूजन सामग्री से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिरों में पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही।
श्रावण सोमवार के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन, शिव महिमा का गुणगान और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। "हर-हर महादेव", "बोल बम" और "हर-हर बम-बम" के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। मंदिरों का वातावरण भक्तिमय बना रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों और स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूजा-अर्चना संपन्न की।
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