Gangapar News: शिलालयों में दर्शन पूजन के लिए जुटी भक्तों की भीड़

Gangapar News: शिलालयों में दर्शन पूजन के लिए जुटी भक्तों की भीड़
Gangapar News: सावन मास के दूसरे सोमवार को मेजा के विभिन्न शिलालयों में दर्शन पूजन के लिए जुटी भक्तों की भीड़ मेजा। सावन के दूसरे सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों
Gangapar News: सावन के दूसरे सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों व कस्बों में स्थित शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। भारी संख्या में पहुंचे कांवरियों व श्रद्धालुओं ने शिवालय में पहुंच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुश्तैद रहा। एसडीएम मेजा अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले शिवभक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे देखते हुए नायब तहसीलदार नंदलाल मेजा को सिरसा कस्बे में स्थित बाबा श्रीनाथ धाम, बाबा बोलन नाथ धाम मेजाखास, प्रभारी तहसीलदार को मांडा थाना के बाबा भोलेनाथ मंदिर देवकुंड नाथकोषडा कला, सहायक विकास अधिकारी मेजा की ड्यूटी पहड़ी महादेव स्थित श्री सिद्धेश्वर नाथ धाम में लगाई गई है।
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