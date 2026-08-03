Gangapar News: शिव मंदिरों में जलाभिषेक, पूजन के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़
Gangapar News: मेजा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से सावन की पावन बेला
Gangapar News: हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से सावन की पावन बेला में समूचा क्षेत्र शिवमय हो उठा है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबे कांवरियों के कंधों पर सजी कांवर और श्रद्धालुओं के मन में उमड़ती आस्था, दोनों मिलकर इस सोमवार को अलौकिक बना रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा ही है जो श्रद्धालुओं का क्षेत्र के मंदिर शिवालयों की ओर पहुंचना शुरू हो गया। वही इस महापर्व सकुशल संपन्न कराने की परीक्षा शासन एवं प्रशासन की भी शुरू हो गई है। पहले सोमवार का आगाज हल्की बारिश से शुरू हुई। इसी क्रम में मेजा तहसील क्षेत्र स्थित प्राचीन श्री श्रीनाथ बाबा महादेव मंदिर सिरसा में शिवभक्तों को भीड़ शुरू हो गई है सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिगत मेजा नायब तहसीलदार नंदलाल सिंह सुबह से ही मेजा पुलिस फोर्स के साथ मंदिर क्षेत्र में डटे रहे।
सर्वप्रथम उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की साथ ही भीड़ नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता हेतु तैनात अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
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