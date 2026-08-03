Gangapar News: कुंदौरा धाम में लगी भक्तों की भीड़, दर्शन के इंतजार में लंबी कतार

Gangapar News: क्षेत्र के कुंदौरा धाम में सोमवार को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर परिसर के बाहर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने घंटों इंतजार के बाद दर्शन-पूजन कर भगवान से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन के कारण दूर-दराज के गांवों और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंदौरा धाम पहुंचे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराते रहे, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मंदिर परिसर में साफ-सफाई, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई थी।श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन में कुंदौरा धाम में दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहा और शाम तक दर्शन-पूजन का सिलसिला लगातार चलता रहा। इस मौके पर सर्व धर्म समन्वय समिति श्री हरिहर धाम कुंदौरा महादेव अध्यक्ष जवाहरलाल, प्रबंधक विजय बहादुर यादव, सत्येंद्र पांडे, सुरेंद्र पांडे, मंटू ,भोलानाथ यादव ,हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, गोंड जय सिंह सरकार सहित मंदिर प्रबन्धन से जुड़े कर्मचारी सहित एसीपी हंडिया व थानाध्यक्ष सराय ममरेज सहित तमाम लोग मौजूद रहे।