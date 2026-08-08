Gangapar News: जिला प्रशासन की गाइडलाइन में उलझा गांवों का विकास

Gangapar News: पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव और जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन के कारण विकासखंड करछना की 80 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के तहत विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। अप्रैल से नई कार्ययोजना लागू होने के बावजूद अब तक एक भी प्रस्तावित कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो सका है। इसका सीधा असर नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन मरम्मत, सामुदायिक शौचालय, आवास और अन्य जरूरी विकास कार्यों पर पड़ रहा है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव संपन्न होने तक मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त कर ग्राम पंचायतों का संचालन जारी रखने का निर्णय लिया था।

प्रशासकों को उम्मीद थी कि पहले की तरह विकास कार्यों का संचालन होता रहेगा, लेकिन नई व्यवस्था में प्रत्येक कार्य के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति और अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना जिला स्तर की स्वीकृति के न तो कोई विकास कार्य शुरू हो सकता है और न ही उसका भुगतान संभव है। प्रशासकों का कहना है कि पहले ग्राम पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी के स्तर पर अधिकांश कार्यों की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब हर छोटे-बड़े प्रस्ताव के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर कई प्रशासकों ने बताया कि उनका मानदेय भी बंद कर दिया गया है और अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। ऐसे में बार-बार जिला मुख्यालय जाकर फाइलों की पैरवी करना उनके लिए संभव नहीं है, जिसके चलते अधिकांश प्रशासक नए कार्य शुरू कराने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य ठप होने से गांवों की मूलभूत समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।