Gangapar News: गोशाला में तिल-तिल कर मर रहे गोवंश

Gangapar News: खूंटा गांव के गोवंशशाला में तिल-तिल कर मर रहे गोवंश मेजा। विकास खंड मेजा के विभिन्न गोवंशशालाओं की हालत बद से बदतर है, जिससे गोवंशशालाओं में रहने वाल

गोशाला में तिल-तिल कर मर रहे गोवंश

Gangapar News: विकास खंड मेजा के विभिन्न गोशालाओं की हालत बद से बदतर है, जिसमें रहने वाले गोवंश तिल-तिल कर मर रहे हैं। कुछ इसी तरह का हाल मेजा के खूंटा गांव स्थित गोवंशशाला का है, जहां कुल 157 गोवंश कागजों में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन संख्या 100 के पार नहीं है। साफ-सफाई न होने से पशुओं के रहने वाले स्थान पर गोबर व कचड़ा भरा पड़ा है। गांव के नाले से दस मीटर दूर पर बनाया गया गोवंशाला अधिक बरसात होने पर डूब जाता है।

गोशाला की बुरी स्थिति इस गोवंशशाला के आसपास भूसा चारा घर तो है, उसमें न तो चारा मिला, न ही भूसा, चूनी चोकर की बात तो दूर। गोवंशशाला में पांच गोपालक हैं। पशुओं के रहने वाले स्थान पर लगाया गया टीन शेड हवा से उड़ गया है। जिससे मजबूरन कड़ी धूप में पशु रहने को मजबूर हैं। इस बारे में जब प्रधानपति राजाराम से जानकारी ली गई तो उसने बताया कि साहब जगह न होने से भूसा चारा सब कुछ पड़ोस में स्थित जूनियर विद्यालय के एक कक्ष में रखा हुआ है।

प्रधानपति का बयान सुबह शाम वह खुद गोशाला के सभी पशुओं को हरा चारा ले जाकर चरा देते हैं, जब पशु हरीघास चर के मस्त हो जाते हैं, तो उन्हें लाकर गोवंशशाला में रखरा देते हैं। बताया कि गोवंशशाला में जहां पशु रहते हैं, वहां इंटरलांकिग तो है, लेकिन कचड़ा से ढक चुका है, बरसात बाद सफाई होगी। पशुओं के चारों तरफ घेरवाड़ कटीले तार से बनाया गया है, जो पशुओं को चुभता है। उधर सिलौधी के गड़ार नाले के पास स्थित गोवंशशाला में कुल 352 गोवंश हैं, जिनकी सेवा के लिए नौ गोपालक हैं। इनमें दिन में पशुओं की देखरेख के लिए सात हैं, जबकि रात के समय दो गोपालक रखे गए हैं। भूसा का गोदाम भरा था, हरा चार पास के एक बीघे खेत में में मिला है। भूसा के गोदाम में चूनी चोकर की व्यवस्था भी ठीक मिली। प्रधान सूरजा देवी के प्रतिनिधि राजेश सिंह ने बताया कि वह खुद सुबह शाम गोशाला जाकर जानकारी लेते हैं, जिससे व्यवस्था में कोई कमी नहीं है।