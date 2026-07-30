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Gangapar News: एसडीएम बारा के चैंबर के सामने भरभरा कर गिरा बारजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: बारा हिन्दुस्तान संवाद। गुरुवार सुबह तहसील मुख्यालय बारा की जर्जर बिल्डिंग का बार्जा पुनः भरभरा

एसडीएम बारा के चैंबर के सामने भरभरा कर गिरा बारजा
एसडीएम बारा के चैंबर के सामने भरभरा कर गिरा बारजा

Gangapar News: गुरुवार सुबह तहसील मुख्यालय बारा की जर्जर बिल्डिंग का बार्जा पुनः भरभरा कर गिर गया।संयोग है कि उस समय तहसील कार्यालय बंद होने के कारण एक दुर्घटना टल गई। बारा तहसील भवन के ही साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास का निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में हुआ था। भवन निर्माण के बाद मरम्मत कार्य न होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और उनके खिड़की, दरवाजे तक गायब हो गए हैं।इसी तरह तहसील मुख्यालय का भवन भी जर्जर हालत में हो गया है। कुछ दिन पहले एसडीएम न्यायालय के किनारे का बार्जा गिरा था किन्तु कोई अनहोनी नहीं हुई थी।उसी

तरह गुरुवार सुबह भी एसडीएम कार्यालय के सामने का बार्जा गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बार्जा गिरने से आसपास के लोग हड़बड़ा गए थे।संयोग ही है कि उस समय वहां कोई नहीं था अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी।इस संबंध में तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक ने कहा कि तहसील भवन के मरम्मत का कार्य चल रहा है।इसी लिए उसे गिरा दिया गया है।अभी आगे भी गिरा कर मरम्मत कराया जाएगा।

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