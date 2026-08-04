Gangapar News: इलाज में लापरवाही से अधेड़ की मौत, डॉक्टर पर केस दर्ज

Gangapar News: सोरांव, हिन्दुस्तान संवाद। इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही एवं गलत इलाज किए जाने से मरीज की मौत हो गई। घटना को लेकर परिवार के लोग परेशान हैं। मृतक के बेटे ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सोरांव थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।बहरिया थाना क्षेत्र के हुसैनपुर दौलतपुर निवासी उमेश कुमार सरोज का आरोप है कि उसके पिता जगदीश प्रसाद का स्वास्थ्य अप्रैल महीने में खराब हुआ था। इलाज के लिए बहरिया थाना अंतर्गत दोनइया स्थित एसएस मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर अमरजीत यादव को दिखाया। उन्होंने एक सप्ताह की दवा देते हुए तमाम प्रकार की जांच करवाई।

जांच के बाद उन्होंने कहा कि आपके पिता के किडनी में पथरी है जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं कोई अनहोनी हो सकती है। आरोप है कि परिवार के लोगों ने किसी तरह व्यवस्था कर 50 हजार रुपए डॉक्टर को दे दिए। इसके पश्चात उक्त डाक्टर ने मरीज़ जगदीश प्रसाद का ऑपरेशन करने के लिए सोरांव के उसरही गांव स्थित श्याम हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर ले गए और रात में डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया। आपरेशन के पांच दिन बाद परिजन जगदीश प्रसाद को घर ले गए जहां पर तबीयत में सुधार नहीं हुआ और पुनः दोनइया स्थित एस एस मेमोरियल अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने डांट कर भगा दिया था। इसके बाद से मरीज जगदीश प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के बेटे उमेश कुमार सरोज ने सोमवार को सोरांव थाने में तहरीर देते हुए बहरिया थाना क्षेत्र के दोनइया स्थित एसएस मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर अमरजीत यादव व उनके जूनियर डॉक्टर तथा सोरांव थाना अंतर्गत उसरही गांव स्थित श्याम हॉस्पिटल के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सोरांव प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल चल रही है।