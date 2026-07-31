Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: सड़क पर गड्ढा, दुर्घटना की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: बारा। प्रयागराज -बांदा हाईवे से बारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांडर के मजरा कोटवारन

Gangapar News: सड़क पर गड्ढा, दुर्घटना की आशंका

Gangapar News: प्रयागराज -बांदा हाईवे से बारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांडर के मजरा कोटवारन का पूरा से चिल्ला गौहानी तक जाने वाली सड़क पर बना गड्ढा दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार-बार शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन है।‌ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनवाई गई पांडर के कोटवारन का पूरा से चिल्ला गौहानी संपर्क मार्ग दो प्रमुख सड़कों को जोड़ती है।इस मार्ग पर हाईवे से लगभग सौ मी आगे सड़क पर बना गड्ढा कुंए का रूप ले लिया है।अति व्यस्त मार्ग होने के कारण आए दिन दुर्घटना भी घटती है।इसी तरह ग्राम पंचायत तातारगंज में जल निगम पंप हाउस के पास भी सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई है।

क्षेत्र के ग्रामीणों लल्लू सिंह, दिनेश केसरवानी,भोले पांडेय आदि ने बताया कि जानकारी के बावजूद विभागीय अधिकारी मौन है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।