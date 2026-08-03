Gangapar News: फुटेश्वरनाथ धाम में लगी शिव भक्तों की भीड़

Gangapar News: फुटेश्वरनाथ धाम में लगी शिव भक्तों की भीड़
Gangapar News: करनाईपुर। क्षेत्र के सारीपट्टी गांव में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर फुटेश्वरनाथ धाम में सावन के
Gangapar News: क्षेत्र के सारीपट्टी गांव में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर फुटेश्वरनाथ धाम में सावन के प्रथम सोमवार को सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही है। भक्तों ने विधिविधान के साथ माला फूल व बेल पत्र के साथ जलाभिशेक किया। इस अवसर पर मन्दिर परिसर में ही विशाल मेला लगा रहा जिसका दूर-दराज से आये हुये शिव भक्तों के साथ महिलाएं व बच्चों ने अपने-अपने मन पसंद की वस्तुओं की खरीदारी की। बच्चों ने खिलौने व महिलाओं ने गृहस्थी में उपयोग आने वाली सामनों की खरीदारी की सभी ने मेले का आनन्द लिया। मौके पर सुरक्षा हेतु बहरिया थाने की पुलिस बल तैनात रही।
जिसमें उपनिरीक्षक अमित सिंह, बालकेश, हेड कांस्टेबल रामचन्द्र वर्मा, ऋचा वर्मा, रईश अहमद आदि। पुजारी अभयराज की देखरेख में मुला सुचारु रुप से सम्पन्न हो रहा है।
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