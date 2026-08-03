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Gangapar News: मनकामेश्वर धाम लालापुर में जलाभिषेक को लगी कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: घूरपुर/लालापुर/बसहरा। क्षेत्र के सिद्धपीठ मनकामेश्वर धाम लालापुर सावन के पहले सोमवार को भोर से ही

Gangapar News: मनकामेश्वर धाम लालापुर में जलाभिषेक को लगी कतार

Gangapar News: क्षेत्र के सिद्धपीठ मनकामेश्वर धाम लालापुर सावन के पहले सोमवार को भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंचना शुरू हुई जो शाम तक बनी रही। भक्तों की हर हर महादेव और बोल बम के नारे से इलाका गुंजायमान होता रहा। लालापुर गांव के पश्चिमोत्तर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित स्वयंभू मनकामेश्वर धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन इलाकाई भक्तों के साथ दूरस्थ के श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए एसीपी बारा वेद व्यास मिश्र,एसडीएम बारा शिखा गंगवार और लालापुर थाने की पुलिस मुस्तैद रही ।

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एसडीएम द्वारा मेले की व्यवस्था के लिए कई राजस्व कर्मियों की नियुक्ति मेले में रहने के लिए कर दी है। इसी तरह एसीपी बारा ने भी लालापुर एसओ अनुभव सिंह को मेले की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया है । मेला प्रबन्धक ग्राम प्रधान लालापुर शंकरलाल पांडेय की टीम भी मेले में आने वाले लोगों का सहयोग करने में लगी रही।

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