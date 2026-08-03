Gangapar News: मनकामेश्वर धाम लालापुर में जलाभिषेक को लगी कतार
Gangapar News: घूरपुर/लालापुर/बसहरा। क्षेत्र के सिद्धपीठ मनकामेश्वर धाम लालापुर सावन के पहले सोमवार को भोर से ही
Gangapar News: क्षेत्र के सिद्धपीठ मनकामेश्वर धाम लालापुर सावन के पहले सोमवार को भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंचना शुरू हुई जो शाम तक बनी रही। भक्तों की हर हर महादेव और बोल बम के नारे से इलाका गुंजायमान होता रहा। लालापुर गांव के पश्चिमोत्तर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित स्वयंभू मनकामेश्वर धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन इलाकाई भक्तों के साथ दूरस्थ के श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए एसीपी बारा वेद व्यास मिश्र,एसडीएम बारा शिखा गंगवार और लालापुर थाने की पुलिस मुस्तैद रही ।
एसडीएम द्वारा मेले की व्यवस्था के लिए कई राजस्व कर्मियों की नियुक्ति मेले में रहने के लिए कर दी है। इसी तरह एसीपी बारा ने भी लालापुर एसओ अनुभव सिंह को मेले की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया है । मेला प्रबन्धक ग्राम प्रधान लालापुर शंकरलाल पांडेय की टीम भी मेले में आने वाले लोगों का सहयोग करने में लगी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।