Gangapar News: परिषदीय विद्यालयों में नहीं पहुंच सकी बिजली
Gangapar News: साहब कब मिलेगी बिजली ? धन जमा करने के बावजूद परिषदीय विद्यालयों में नहीं पहुंच सकी बिजली, कनेक्शन पाने के लिए दो वर्षो से चल रहा पत्राचार मेजा। परिष
Gangapar News: परिषदीय विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपये देकर पेयजल, साज-सज्जा, शौचालय, भवन, बैठने के लिए सीट सहित अन्य व्यवस्थाएं तो कर दी, लेकिन बिजली व्यवस्था न होने से स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र-छात्राओं को इस गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है।
शिक्षा में बाधा
कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्मार्ट टीवी दी गई है, बिजली के अभाव में स्मार्ट टीवी शो पीस बन कर रह गई है। विकास खंड मेजा में दो दर्जन से ऐसे विद्यालय हैं, जहां शिक्षा विभाग की ओर से बिजली पहुंचाने के लिए धन तो जमा वर्षो बीत गए, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएस पटेहरा चमरौटी 18 मई वर्ष 2024 से जमा है, इसी तरह प्राथमिक पूरा पंडितान 27 अप्रैल वर्ष 2024 से जमा है। संविलियन विद्यालय बेलहा में कनेक्शन देने के लिए 20 अप्रैल 2024 को जमा किया गया है। पीएस अमकछा का धन 18 मई 2024 को जमा किया गया है। इसी तरह सविलियन विद्यालय पटेहरा, प्राथमिक विद्यालय धरेहटा आदि कई हैं, जहां बिजली का कनेक्शन विभाग द्वारा नहीं दिया जा सका है। इन विद्यालयों में कनेक्शन देनें के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बिजली विभाग के अधिशाषी सहित अन्य से बार-बार पत्राचार किया गया है।
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