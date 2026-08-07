Gangapar News: स्कूल में भरा एक फीट पानी, मुश्किल में शिक्षक और बच्चे

Gangapar News: विकास खंड मेजा के गौरा पौसिया में जहां बाउंड्रीवाल निर्माण के नाम पर लाखों खर्च किए गए, लेकिन बाउंड्रीवाल के निर्माण में खामियों की वजह से स्कूल परिसर में एक फीट बरसात को पानी भर गया है। बरसात का पानी भरा होने से स्कूल में अध्ययन करने वाले शिक्षकों व बच्चों को स्कूल के कक्षा-कक्षों तक पहुंचने में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक रविशंकर सिंह ने बताया कि कक्षा एक से लेकर पांच तक के बच्चों की संख्या 151 है।

कोहड़ार बाजार की स्थिति

उधर कोहड़ार बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम में तेज बारिश होने पर स्कूल के कक्षा-कक्षों व परिसर में पानी भर जाता है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीरा सिंह ने बताया कि बरसात से उनके कार्यालय सहित कक्षा-कक्षों में पानी भर गया था, जिससे जरूरी कागजात व स्टेशनरी सामान पूरी तरह भीग गया था। यह हालत तब से है, जब से कोहड़ार कोंराव मार्ग को ऊंचा किया गया। मार्ग ऊंचा हो जाने के बाद से सड़क का पानी स्कूल में पहुंच जाया करता है, इसकी जानकारी कई बार प्रधान सहित अन्य को दी गई, लेकिन कुछ न हो सका। पानी भर जाने पर कई दिनों तक पठन-पाठन का कार्य अवरूद्ध हो जाता है। सूत्रों की मानें तो मेजा के कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां मरंमत व रखरखाव के नाम पर जिम्मेदारों ने लाखों रूपए धन तो निकाल रखा है, उस हिसाब से कार्य नहीं कराया जा सका है।