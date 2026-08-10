Gangapar News: कोरांव टाउन के विकास को शासन से मिले तीन करोड़
Gangapar News: कोरांव। नगर पंचायत कोरांव के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष कर नगर की सड़कों के
Gangapar News: नगर पंचायत कोरांव के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष कर नगर की सड़कों के निर्माण के लिए तीन करोड़ की धनराशि आवंटित किए जाने पर चेयरमैन ओमप्रकाश केशरी ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री एके शर्मा एवं कोरांव के विधायक राजमणि कोल का आभार व्यक्त किया है। चेयरमैन ने इस उपलब्धि पर कहा है कि विकासपरक सोच के लिए नगर पंचायत कोरांव के लोगों में खुशी है।
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