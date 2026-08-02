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Gangapar News: रोक के बावजूद बिक रहा मांस-मछली, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सावन माह में कांवर यात्रा के दौरान लालगोपालगंज में मांस, मछली, अंडा और बिरयानी की बिक्री जारी है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि इनकी बिक्री सख्त मना है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संजय तिवारी ने इस पर शहरी अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

Gangapar News: रोक के बावजूद बिक रहा मांस-मछली, कार्रवाई की मांग

Gangapar News: सावन माह में कांवर यात्रा मार्ग पर मांस, मछली, अंडा, मुर्गा बिरयानी एवं मदिरा की बिक्री पर शासन के निर्देशों के बावजूद लालगोपालगंज कस्बे में कथित रूप से मांस, मछली, मुर्गा व बिरयानी की बिक्री होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संजय तिवारी ने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। संजय तिवारी का आरोप है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ दुकानों पर खुलेआम मांस व मुर्गा बिरयानी की बिक्री की जा रही है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

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उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों के विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि स्थानीय चौकी प्रभारी ने तीन दिन पूर्व प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बिरयानी की दुकान को बंद कराया था, जिसको लेकर दुकानदार और पुलिस में बहस भी हो गई थी। लेकिन, मांस मछली की बिक्री बंद नहीं हुई।

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