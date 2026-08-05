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Gangapar News: उंचडीह बाजार में सड़क पर जलजमाव, आवागमन में परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामनगर,हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड क्षेत्र उरुवा के दिघिया चौकी मार्ग पर उंचडीह बाजार में सड़क

Gangapar News: उंचडीह बाजार में सड़क पर जलजमाव, आवागमन में परेशानी

Gangapar News: विकास खंड क्षेत्र उरुवा के दिघिया चौकी मार्ग पर उंचडीह बाजार में सड़क जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में उक्त पानी भरे मार्ग से आवागमन में राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उक्त मार्ग तरहार क्षेत्र से मिर्जापुर प्रयागराज से जुड़ा होने के कारण रात-दिन व्यस्त रहता है। उक्त मार्ग पर कई नर्सरी और परिषदीय विद्यालय हैं। बारिश होने से उक्त मार्ग पर सोनार का तारा चौराहे से उंचडीह बाजार में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए है। जिसमें हर जगह कीचड़युक्त गंदा पानी पूरी सड़क पर फैला रहता है। ऐसे में आए दिन बाइक व साइकिल सवार राहगीर और स्कूली बच्चे गिरकर चुटहिल होते रहते हैं।

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मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी

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सामान्य प्रश्न

उरुवा के दिघिया चौकी मार्ग पर पानी भरने का मुख्य कारण क्या है?
बारिश के साथ बाजार के निवासियों के घरों का गंदा पानी बहने के कारण सड़क बार बार गड्ढों में तब्दील हो जाती है।
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