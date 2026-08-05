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Gangapar News: आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सहसों। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद की अध्यक्षता में बुधवार को सहसों में जनसभा

आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार
आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार

Gangapar News: कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद की अध्यक्षता में बुधवार को सहसों में जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रहे। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और विशेष रूप से छात्रों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम यह संकेत देते है कि जनता अब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को स्वीकार करने के मूड में नही है। उन्होंने दावा किया कि जनता आगामी चुनावों में भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे।

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उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में छात्रों और युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने की अपील की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने भी भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कार्यकर्ताओं से आठ अगस्त के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया।अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद ने कहा कि जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की मौजूदगी बदलाव की इच्छा का संकेत है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव सुनील पाण्डेय ने किया।इस मौके पर वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा, विश्वविजय सिंह, रामगनेश प्रजापति, देवराज उपाध्याय, शरद उपाध्याय, डॉ. जगत नारायण सिंह, निशा सिंह, मंजू मौर्या, राजेंद्र दुबे राजन, माबूद खान, वसीम अंसारी, राम किशुन पटेल, रीता देवी, साधूचरण तिवारी, मनीष  त्रिपाठी, महेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश तिवारी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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