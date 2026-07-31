Gangapar News: कांग्रेसजनों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
Gangapar News: फूलपुर। फूलपुर विकासखंड के न्याय पंचायत वीरभानपुर न्याय की जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए कांग्रेस
Gangapar News: फूलपुर विकासखंड के न्याय पंचायत वीरभानपुर न्याय की जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस गंगापार के जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने खण्ड विकास अधिकारी फूलपुर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में शामिल मुख्य जनसमस्याओं में क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को अब तक सरकारी शौचालय का लाभ न मिलना, पात्र बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को तुरंत बहाल करना और नए आवेदनों को मंजूरी देना। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष निशा सिंह, डा.अमर सिंह पटेल, सुनील पाण्डेय आदि रहे।
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