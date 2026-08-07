Gangapar News: दो स्कूल बंद कर बच्चों को परिषदीय स्कूलों में प्रवेश के दिए निर्देश
Gangapar News: मऊआइमा में अमान्य विद्यालयों पर बीईओ की कार्रवाई तिलईबाजार। विकास खंड मऊआइमा में गुरुवार को
Gangapar News: विकास खंड मऊआइमा में गुरुवार को अमान्य (गैर-मान्यता प्राप्त) विद्यालयों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत खंड शिक्षा अधिकारी सुमन मिश्रा ने धरौता स्थित दो विद्यालयों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सरस्वती ज्ञान मंदिर तथा बाल विकास शिक्षा निकेतन को अमान्य पाए जाने पर उनका संचालन तत्काल बंद करा दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में उपस्थित बच्चों एवं उनके अभिभावकों को निकटवर्ती परिषदीय विद्यालय में नामांकन कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सरकार की ओर से निशुल्क पाठ्यपुस्तकें, डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं तथा अन्य शैक्षिक लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।
बीईओ ने निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय धरौता के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि संबंधित बच्चों का शीघ्र नामांकन कराकर उन्हें सरकार की सभी निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस दौरान अमान्य विद्यालयों के प्रबंधकों को नोटिस भी जारी किया गया। चेतावनी दी गई कि भविष्य में बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन किए जाने पर एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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