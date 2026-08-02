Gangapar News: रैली निकाल स्वच्छता के प्रति किया जागरूक
Gangapar News: स्वच्छता और हरित क्रांति अभियान के तहत नगर परिषद कार्यालय से रैली निकाली गई। यह रैली हनुमान वाटिका पार्क में समाप्त हुई, जहां नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया।
Gangapar News: स्वच्छता व हरित क्रांति अभियान के तहत नगर परिषद कार्यालय से जनसंदेश को प्रसारित करने के लिए रैली निकाली गई। समापन बड़े हनुमान मंदिर के पीछे हनुमान वाटिका पार्क में हुआ। रैली के माध्यम से नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह भी दी गई। नगर परिषद चाकघाट के सीएमओ शंखधर पांडे ने मां के नाम एक पौधरोपण के तहत पार्क में विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। नगर परिषद चाकघाट के समस्त कर्मचारीगण विधाता प्रसाद पांडे, शंकर लाल मांझी, जगदीश प्रसाद पटेल, धर्मेंद्र शुक्ला, बबूलेश तिवारी, इंद्र कुमार पांडे, विनोद केसरी, सौरभ सिंह, महेंद्र आदर्श, विपिन द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।