Gangapar News: खेल रहे बच्चे को सांप ने डसा, मौत
Gangapar News: थरवई के डेरागदाई गांव में सोमवार को नौ साल के रितेश की खेलते समय सांप ने डस लिया। परिजन उसे झांड़ फूंक कराने के बाद अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना थरवई थाने और राजस्व विभाग को दी गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
Gangapar News: थरवई, हिन्दुस्तान संवाद। थरवई थाने के डेरागदाई गांव में सोमवार को घर के पास बच्चों के साथ खेल रहे बच्चें की की सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई।डेरागदाई गांव निवासी उमाशंकर विश्वकर्मा का नौ साल का बेटा रितेश सोमवार शाम को बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था। इस दौरान सांप ने डस लिया। परिजन उसे पहले झांड़ फूंक कराने ले गए जहां हालत खराब होने पर एक निजी अस्पताल ले गए। डाक्टरों ने हालत गंभीर देख एसआरएन रेफर कर दिया। परिजन एसआर एन लेकर गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को घटना की सूचना थरवई पुलिस और राजस्व विभाग को दी गई।
मौके पर लेखपाल और पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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