Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: खेल रहे बच्चे को सांप ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: थरवई के डेरागदाई गांव में सोमवार को नौ साल के रितेश की खेलते समय सांप ने डस लिया। परिजन उसे झांड़ फूंक कराने के बाद अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना थरवई थाने और राजस्व विभाग को दी गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

Gangapar News: खेल रहे बच्चे को सांप ने डसा, मौत

Gangapar News: थरवई, हिन्दुस्तान संवाद। थरवई थाने के डेरागदाई गांव में सोमवार को घर के पास बच्चों के साथ खेल रहे बच्चें की की सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई।डेरागदाई गांव निवासी उमाशंकर विश्वकर्मा का नौ साल का बेटा रितेश सोमवार शाम को बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था। इस दौरान सांप ने डस लिया। परिजन उसे पहले झांड़ फूंक कराने ले गए जहां हालत खराब होने पर एक निजी अस्पताल ले गए। डाक्टरों ने हालत गंभीर देख एसआरएन रेफर कर दिया। परिजन एसआर एन लेकर गए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को घटना की सूचना थरवई पुलिस और राजस्व विभाग को दी गई।

मौके पर लेखपाल और पुलिस पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।