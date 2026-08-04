Gangapar News: करमा क्षेत्र में भी अकीदत के साथ मनाया गया चेहल्लुम
Gangapar News: करमा, रामपुर क्षेत्र में मंगलवार को चेहल्लुम का त्यौहार श्रद्धा के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मजलिसें और ताजिया जुलूस आयोजित किए। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
Gangapar News: करमा/ रामपुर, हिन्दुस्तान संवाद क्षेत्र के करमा, उभारी, हथिगन, रामपुर, हल्दी, कपठुआ, मुगारी आदि गांवों में मंगलवार को चेहल्लुम का त्यौहार श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मजलिसों और ताजिया जुलूसों का आयोजन किया।मजलिसों में आलिमों ने कर्बला की घटना का जिक्र करते हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया। गमगीन माहौल में अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। विभिन्न गांवों से ताजिया जुलूस निकाले गए, जिनमें अकीदतमंद या हुसैन के नारों के साथ मातम करते हुए आगे बढ़े।
जुलूस गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए निर्धारित स्थानों तक पहुंचे, जहां ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
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