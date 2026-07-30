Gangapar News: सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बच्चों ने मोहा मन
Gangapar News: शंकरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। कैंब्रिज हाईस्कूल एंड कॉलेज, शंकरगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुवार
Gangapar News: कैंब्रिज हाईस्कूल एंड कॉलेज, शंकरगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरुवार को श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जगद्गुरु पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर किया गया।
कार्यक्रम की विशेषताएँ
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गुरु महिमा पर आधारित भाषण, नृत्य, संगीत, श्लोक एवं प्रेरक सुविचार प्रस्तुत कर गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रबंधक संतोष त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्ममंथन, आत्मशुद्धि तथा ज्ञान और संस्कारों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया।
प्रशासनिक अधिकारी की बात
विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बालेंद्र पांडेय ने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही समाज व राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य निर्मित होता है। कार्यक्रम में मनी शंकर दुबे, मनोज तिवारी, इमरान अहमद, दीपक केसरवानी, धर्मराज कुशवाहा, पंकज श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अखिलेश पांडेय, नरेश श्रीवास्तव, राजेश गोस्वामी, रीना गोस्वामी, वंदना शुक्ला, रीतू सुसारी, सिम्मी गुप्ता, मधु केसरवानी, प्रीति सेन, निहारिका सेन, पूनम द्विवेदी, अंजू गुप्ता, सीमा सिंह, कोमल त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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