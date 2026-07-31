Gangapar News: घर के बाहर बंधी भैंस चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस
Gangapar News: घूरपुर। थाना क्षेत्र के चक ख्वाजा अली निवासी गुलराज पटेल पुत्र श्याम बिहारी पटेल ने
Gangapar News: थाना क्षेत्र के चक ख्वाजा अली निवासी गुलराज पटेल पुत्र श्याम बिहारी पटेल ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 11 बजे वह परिवार के साथ खाना खाकर सोने चले गए थे। सुबह करीब चार बजे उठने पर घर के बाहर बंधी भैंस गायब मिली। काफी खोजबीन करने के बावजूद भैंस का कोई पता नहीं चल सका। गुलराज पटेल ने आशंका जताई कि रात के समय अज्ञात चोर उनकी भैंस खोलकर कहीं ले गए। मामले में थाना प्रभारी घूरपुर अतुल कुमार मिश्रा ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।