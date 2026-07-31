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Gangapar News: घर के बाहर बंधी भैंस चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: घूरपुर। थाना क्षेत्र के चक ख्वाजा अली निवासी गुलराज पटेल पुत्र श्याम बिहारी पटेल ने

Gangapar News: घर के बाहर बंधी भैंस चोरी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

Gangapar News: थाना क्षेत्र के चक ख्वाजा अली निवासी गुलराज पटेल पुत्र श्याम बिहारी पटेल ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 11 बजे वह परिवार के साथ खाना खाकर सोने चले गए थे। सुबह करीब चार बजे उठने पर घर के बाहर बंधी भैंस गायब मिली। काफी खोजबीन करने के बावजूद भैंस का कोई पता नहीं चल सका। गुलराज पटेल ने आशंका जताई कि रात के समय अज्ञात चोर उनकी भैंस खोलकर कहीं ले गए। मामले में थाना प्रभारी घूरपुर अतुल कुमार मिश्रा ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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