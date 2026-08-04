Gangapar News: बीरपुर बाजार में नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, जांच की मांग
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। करछना क्षेत्र के बीरपुर बाजार में निर्माणाधीन नाली की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। करछना क्षेत्र के बीरपुर बाजार में निर्माणाधीन नाली की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। आरोप है कि नाली निर्माण में सरिया का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है और ढलाई की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। इससे नाली के जल्द क्षतिग्रस्त होने और सरकारी धन की बर्बादी की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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