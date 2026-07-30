Gangapar News: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का सहसों में हुआ स्वागत
Gangapar News: सहसों। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य के जौनपुर प्रवास पर जाते
Gangapar News: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य के जौनपुर प्रवास पर जाते समय गुरुवार को सहसों टोल प्लाजा पहुंचने पर काशी क्षेत्र भाजयुमो के मंत्री सत्यम हिन्दू, पूर्व मंडल अध्यक्ष सहसों अनिल सरोज के नेतृत्व मे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला संयोजक नमामि गंगे राजधर द्विवेदी, शंकर लाल, विमल मिश्रा, संतोष सिंह, प्रमोद शुक्ला, शिवबाबू केसरवानी, राजेश सरोज, महेश सिंह, वीरेंद्र शुक्ला, कुलदीप बिंद, लक्ष्मीकांत पांडेय, राजेंद्र कुमार भारतीया, सतीश कुमार आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।