Gangapar News: महिला सशक्तीकरण के लिए भाजपा को मजबूत करना आवश्यक

Gangapar News: मांडा । भाजपा प्रदेश मंत्री आकांक्षा सोनकर का मांडा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस

Gangapar News: भाजपा प्रदेश मंत्री आकांक्षा सोनकर का मांडा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

महिला सशक्तिकरण पर चर्चा भारतगंज स्थित डीजीएस गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आकांक्षा सोनकर ने कहा कि महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने तथा विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रदेश में भाजपा सरकार को मजबूत करना आवश्यक है। कहा कि मेजा क्षेत्र से भाजपा विधायक का होना विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकारी योजनाओं का उल्लेख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित भाजपा सरकार की उपलब्धियों, सुशासन, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं।

स्वागत समारोह नव मनोनीत प्रदेश मंत्री का स्वागत भारतगंज के अलावा बभनी हेठार, चिलबिला, भरारी, मांडा खास, खवासकातारा तथा अन्य स्थानों पर भी किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह उर्फ पप्पू, मांडा मंडल अध्यक्ष भाजपा लीलावती गुप्ता, समाजसेवी इन्द्र देव शुक्ला, राजापुर प्रधान प्रतिनिधि राजीव सिंह, रामबली मौर्या , दीपक सिंह, भगवान दास कुशवाहा, नीरज द्विवेदी, अमरेश तिवारी, अजय सोनकर, रितेश केशरी, अरविंद कुमार सोनकर, आकाश सोनकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सोनकर, विनोद मौर्य सहित सावित्री, इंद्रावती, कमला देवी एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहीं।