Gangapar News: संत रविदास की जयन्ती पर निकाली गई कलश यात्रा
Gangapar News: संत रविदास की जयन्ती पर निकाली गई कलश यात्रा मेजा। भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के निर्देश पर मेजा मंडल में संत शिरोमणि श्रीगुरू रविदास की 650वीं जयन्ती
Gangapar News: भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के निर्देश पर मेजा मंडल में संत रविदास की 650वीं जयन्ती पर कलश यात्रा निकाल कर उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का जमकर बखान किया गया। ब्लाक प्रमुख मेजा गायत्री मिश्रा की अगुवाई में ब्लाक मुख्यालय से निकली कलश यात्रा एसीपी कार्यालय मेजा तक गई, वहां से ब्लाक परिसर पर पहुंची तो इस अवसर पर उपस्थित रहे भाजपा नेता गंगा प्रसाद मिश्र ने कहा कि भाजपा द्वारा कलश वंदन यात्रा का कार्यक्रम संत रविदास द्वारा देश के लोगों को एकजुटता रखने में कितना बड़ा योगदान रहा है, इसे बताना है। मंडल अध्यक्ष मेजा शैलेश पांडेय ने कहा कि संत रविदास ने समाज से ऊंच नीच का भाव मिटाकर सभी को एक साथ लाने का कार्य कर रखा है।
कलश यात्रा में खंड विकास अधिकारी मेजा अमित कुमार सिंह, भाजपा नेता राजेश धनगढ़, राहुल मिश्र, मयंक शुक्ल, अजय कुमार के अलावा ब्लाक के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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