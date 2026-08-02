Gangapar News: सांप देख धीमी की बाइक, पुलिस वैन ने मारी टक्कर
Gangapar News: प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर एक बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे सांप को बचाने के दौरान अपनी बाइक की रफ्तार धीमी की। पीछे से आ रही पुलिस वैन ने टक्कर मार दी, जिससे biker गणेश (24) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
Gangapar News: प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर कठौली गांव के सामने रविवार को दोपहर सड़क पार कर रहे सांप को बचाने के लिए एक बाइक सवार ने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी कर दी। इसी दौरान पीछे से आ रही पुलिस वैन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान गणेश (24) पुत्र रामसुरेमन, निवासी शिवपुरा, अमिलिया कलां के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी हालत गंभीर होती देख चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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