Gangapar News: सरकारी बस अड्डा बनाने की उठाई मांग
Gangapar News: भाजपा की प्रदेश महामंत्री आकांक्षा सोनकर का मेजारोड में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की गति में महत्वपूर्ण हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने मेजारोड बाजार की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें रोडवेज का बस अड्डा न होने की समस्या शामिल थी। ज्ञापन सीएम को सौंपा गया।
Gangapar News: भाजपा की प्रदेश महामंत्री आकांक्षा सोनकर का मेजारोड में स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यकर्ताओं का योगदान पार्टी को गति दे रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय ने मेजारोड बाजार की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सीएम को संबोधित ज्ञापन महामंत्री को सौंपा। उन्होंने कहा, मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर स्थित मेजारोड बाजार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बाजार में प्रतिदिन तीन दर्जन बसों का ठहराव होता है। यहां से हजारों यात्री आवागमन भी करते हैं। लेकिन, रोडवेज का बस अड्डा तक नहीं बनाया जा सका। ज्ञापन देने वालों में कृष्णदास गुप्ता, कामेश्वर पटेल, राजीव मणि नाथ तिवारी, मुन्ना पांडेय, रमेश चंद्र उपाध्याय, राजेश कुमार, आशुतोष प्रजापति आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।